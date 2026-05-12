Verso il premio anfiteatro. EffeQuattro Arredamenti, quando arredare è Arte. Lo storico mobilificio di Sperone, tra le eccellenze dell’Anfiteatro d’Argento 2026

di Saverio Bellofatto

Effequattro arredamenti srl, diretta dai fratelli Pietro e Stefania Fiore è una realtà storica della Campania nel settore della progettazione e dell’arredo di abitazioni private, attività commerciali e strutture ricettive. Un brand operativo a livello nazionale. Effequattro è la continuazione di una storia familiare di lunga data. Siamo alla terza generazione di mobilieri e arredatori che hanno dato lustro al settore. Oggi, che il settore dell’arredamento è in continua evoluzione, Effequattro offre soluzioni personalizzate alla propria clientela selezionando prodotti di qualità, design e sostenibilità. Arredi su misura e materiali eco – friendly distinguendosi per innovazione e attenzione all’ambiente. Progettare e accompagnare i clienti passo per passo, offrire assistenza post vendita garantisce la piena realizzazione delle loro idee. Visitando lo showroom, oltre 1300 mq, si possono ammirare delle stupende composizioni, arricchite, per il piacere dell’occhio con quadri di ottima caratura artistica, una vera è propria galleria d’arte. Lo studio di progettazione cura per la clientela soluzioni personalizzate di alto profilo estetico e tecnologico. Disponibile anche una vasta gamma di complementi d’arredo. La capacità di offrire prodotti unici, servizi personalizzati è il principale fattore di successo di Effequattro Arredamenti che il 23 maggio al Teatro Colosseo di Baiano riceverà l’Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2026, quale Eccellenza Storica della Campania per l’arredamento e la progettazione d’interni.