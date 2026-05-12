Assolto uomo del Mandamento: era accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Si è conclusa con una sentenza di assoluzione piena una delicata vicenda giudiziaria che aveva suscitato attenzione e tensione nel territorio del Mandamento Baianese. Nella giornata odierna, il collegio giudicante del Tribunale di Avellino, presieduto dal magistrato Scarlato, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di un uomo del Mandamento accusato di gravi reati, tra cui violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

I giudici hanno accolto integralmente le argomentazioni della difesa, pronunciando la formula piena “il fatto non sussiste”, chiudendo definitivamente un procedimento che aveva avuto forti ripercussioni anche sul piano umano e personale.

Determinante il lavoro dell’Avvocato Giovanni Candela, che nel corso del dibattimento è riuscito a smontare l’impianto accusatorio evidenziando incongruenze, contraddizioni e carenze probatorie emerse durante l’istruttoria processuale. Elementi che hanno convinto il collegio giudicante della totale estraneità ai fatti contestati da parte dell’imputato.

La decisione del Tribunale ristabilisce dunque, secondo quanto emerso in aula, la piena verità fattuale della vicenda, sancendo l’innocenza dell’uomo del Mandamento.

Momenti di forte commozione si sono registrati all’uscita dall’aula, dove familiari e conoscenti hanno accolto con sollievo la sentenza. Soddisfazione anche da parte della difesa, che ha ribadito il valore fondamentale della presunzione di innocenza e della necessità di un rigoroso accertamento delle prove in ogni procedimento penale.