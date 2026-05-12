Mercogliano, parte il percorso UNESCO per l’Abbazia di Loreto: firmato il protocollo d’intesa

MERCOGLIANO– Un passo concreto verso il riconoscimento internazionale dell’Abbazia di Loreto di Montevergine come patrimonio mondiale dell’umanità. Nella mattinata di oggi è stato ufficialmente sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e la Comunità Monastica Benedettina di Montevergine per avviare il percorso di candidatura UNESCO del complesso abbaziale.

L’iniziativa punta a valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi dell’Irpinia sotto il profilo storico, culturale, artistico e spirituale, con l’obiettivo di trasformarlo in un punto di riferimento di rilievo internazionale.

La firma dell’accordo rappresenta l’inizio di un progetto condiviso che coinvolgerà istituzioni, realtà associative e mondo culturale, con l’intento di promuovere e tutelare il patrimonio legato all’Abbazia di Loreto, simbolo identitario del territorio irpino e meta ogni anno di migliaia di pellegrini e visitatori.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’importanza strategica della candidatura UNESCO non solo per la valorizzazione del sito religioso, ma anche per le potenziali ricadute culturali, turistiche ed economiche sull’intera Irpinia.

L’obiettivo comune è costruire un percorso capace di unire tradizione, spiritualità e promozione del territorio, dando all’Abbazia di Loreto il riconoscimento internazionale che merita per la sua storia secolare e il suo valore universale.