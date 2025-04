Ultima giornata del Premio Musicale “Mario Picciocchi”: questa sera le premiazioni al Teatro Colosseo!

Si conclude oggi, 11 aprile 2025, la Seconda Edizione del Premio Musicale “Mario Picciocchi“, un progetto che in tre intense giornate ha trasformato l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Giovanni Parini” di Baiano/Sperone in un palcoscenico regionale per giovani musicisti provenienti da tutta la Campania.

Un’iniziativa di grande valore formativo, culturale ed emotivo, che ha visto centinaia di studenti esibirsi con impegno, passione e talento, accompagnati da docenti attenti e da famiglie orgogliose.

L’appuntamento conclusivo è per questa sera, alle ore 18.00, presso il Teatro Colosseo di Baiano, dove si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori delle varie categorie. Sarà l’occasione per celebrare insieme non solo i risultati, ma soprattutto il significato più profondo di questo Premio: educare attraverso la musica, valorizzare i talenti e costruire legami tra scuole, territori e generazioni.

I concorrenti di ciascuna categoria che hanno conseguito un punteggio compreso tra 98 e 100/100 parteciperanno alla serata finale per l’attribuzione dei premi assoluti, con l’assegnazione delle seguenti borse di studio:

• 🥇 1° Assoluto Sezione Solisti – Categoria C: € 200

• 🥇 1° Assoluto Sezione Solisti – Categoria B: € 150

• 🥇 1° Assoluto Sezione Solisti – Categoria A: € 100

• 🥇 1° Assoluto Sezione Orchestre: € 300

• 🥇 1° Assoluto Sezione Gruppi: € 300

• 🏅 Premio Famiglia Picciocchi : € 200

Un sentito ringraziamento a tutte le famiglie, ai docenti accompagnatori e ai dirigenti scolastici degli istituti partecipanti, che hanno creduto nel valore di questo progetto e lo hanno reso possibile con la loro presenza e il loro sostegno.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un momento di celebrazione, emozione e riconoscimento del talento musicale dei nostri giovani.

👉 Per maggiori dettagli sull’iniziativa, è possibile consultare il sito ufficiale:

https://www.icsgiovannixxiii-gparini.it/concorso-musicale-2a-edizione-premio-mario-picciocchi-9-10-11-aprile-2025/