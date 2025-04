AVELLA. Bus Avventura: un viaggio emozionale tra famiglie, natura e sorrisi autentici

Ad Avella, la Pro Loco Clanis ha dato vita a un progetto straordinario che sta già facendo battere il cuore di tante famiglie: si chiama “Bus Avventura – Girovagando con i nostri bambini”, un’iniziativa pensata per far riscoprire il valore della condivisione, del contatto umano e della meraviglia attraverso esperienze uniche dedicate interamente ai più piccoli e alle loro famiglie.

In un’epoca in cui i bambini sono spesso assorbiti dalla tecnologia, Bus Avventura vuole riportare l’attenzione su ciò che conta davvero: le emozioni autentiche, i legami, la scoperta e la magia del viaggio. Ogni tappa è pensata per offrire esperienze cariche di valore e divertimento, facendo rivivere quella semplicità d’altri tempi che oggi appare quasi dimenticata.

Il programma dell’evento include:

•Caccia alle uova con sorpresa

•Passeggiata nel bosco

•Family Games per divertirsi insieme

•Trova l’uovo d’oro

•Vasca di mais

•Villaggio degli gnomi

•Laboratori creativi di decorazione

•Area picnic attrezzata con tavoli e bracieri per il pranzo condiviso

In più, ogni bambino riceverà il fantastico Kit dello Gnomo, che comprende:

•Cappello da gnomo di primavera

•Sacchetto per la caccia alle uova

•Accesso a un laboratorio creativo

•Cioccolato e un simpatico uovo di gallina felice

Il prossimo appuntamento è fissato per il 13 aprile 2025 con una gita speciale allo Strambosco – Spring Edition, in programma a Eboli (SA): un’esperienza fantastica “dove vivono i cartoni”, ideale per grandi e piccini. La partenza è prevista alle ore 8:30 da Viale Michelangelo, Sirignano (AV).

Il costo di partecipazione è di 25 euro per adulto e 10 euro per i bambini sotto i 3 anni. Un’occasione preziosa per creare ricordi, incontrare altre famiglie e vivere insieme qualcosa di autentico e indimenticabile.

Per informazioni e prenotazioni: 320 6975797

Bus Avventura non è solo un viaggio: è un ritorno alle radici, un sogno condiviso, un sorriso ritrovato.