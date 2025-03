Intensificati i controlli dei Carabinieri nel Mandamento Baianese e nel Vallo di Lauro

Con mirati servizi di controllo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a dedicare attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili al fenomeno dei furti. L’obiettivo è sia la deterrenza sia l’intervento tempestivo ed efficace quando necessario.

Negli ultimi giorni, decine di pattuglie hanno presidiato il territorio di competenza della Compagnia di Baiano, concentrandosi principalmente sui comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro. I servizi, articolati attraverso posti di blocco e vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali, hanno consentito di sottoporre a verifica numerosi veicoli e i rispettivi occupanti.

I controlli sono stati finalizzati, oltre che alla prevenzione dei furti, anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza. Due automobilisti sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: per loro è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e il ritiro della patente.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno inoltre eseguito varie perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di modiche quantità di cocaina, hashish, crack e marijuana. Dieci persone, di età compresa tra i 18 e i 47 anni, sono state segnalate all’Autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.

La lotta contro l’abuso di alcool e droga tra giovani e automobilisti rappresenta una delle priorità dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

Ed ancora una volta i Carabinieri consigliano di:

– non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

– guidare con prudenza;

– in caso di bisogno rivolgersi al “112”.