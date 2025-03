IRPINIA. Si ferisce nel proprio fondo agricolo. Intervengono i Vigili del Fuoco con l’utilizzo di un elicottero

Questa mattina, intorno alle 09:00, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lioni è stato allertato dalla Centrale operativa di via Zigarelli per un intervento di soccorso a persona. Un uomo era rimasto coinvolto sotto un grosso ramo mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul proprio fondo agricolo.

I Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dell’incidente hanno collaborato con il personale medico del 118. Dopo aver stabilizzato il malcapitato, è stato necessario imbarellare e fornire assistenza all’arrivo dell’elicottero del 118. L’elicottero ha poi effettuato il verricellamento del ferito, trasportandolo al campo CONI di Avellino, dove è stato assistito da un’altra squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale.

In seguito, il ferito è stato trasferito in ospedale, all’Ospedale Moscati di Avellino, per ricevere le cure necessarie. L’intervento ha visto la partecipazione anche di altre unità di soccorso: due ambulanze, una di Lioni e una di Sant’Angelo dei Lombardi, i Carabinieri di Lioni, e il nucleo Alpini della Guardia di Finanza, tutti impegnati nel coordinamento e nell’assistenza.