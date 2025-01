Incendio in un appartamento a Baiano: danni ingenti, ma nessun ferito

Un incendio è divampato oggi pomeriggio, martedì, intorno alle 16:30, in un appartamento al primo piano situato in una traversa di via Scafuri, a Baiano. La causa del rogo sembra essere riconducibile a un guasto tecnico di una stufa a pellet.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente dai residenti, che hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco. Le squadre di soccorso sono giunte sul posto dopo circa mezz’ora con due autobotti, procedendo alle operazioni di spegnimento del rogo. Per permettere l’intervento in sicurezza, via Scafuri è stata chiusa al traffico, creando qualche disagio alla viabilità locale.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni all’appartamento sono stati definiti significativi. Sul posto sono ancora in corso le attività di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri della compagnia di Baiano, impegnati anche a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ma l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha evitato conseguenze più gravi.