Chiusura notturna della Stazione di Avellino Est sull’A16: Disagi e percorsi alternativi

La stazione di Avellino Est, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa al traffico per tre ore, dalle 00:00 alle 3:00 di venerdì 31 gennaio, a causa di lavori di sostituzione della segnaletica verticale. Durante questo intervallo, non sarà possibile accedere né uscire dallo svincolo, sia per i veicoli provenienti da Napoli sia per quelli in arrivo da Canosa.

Percorsi alternativi

Per minimizzare i disagi, agli automobilisti vengono suggeriti i seguenti percorsi alternativi:

Provenienti da Napoli : si consiglia di utilizzare l’uscita di Avellino Ovest .

: si consiglia di utilizzare l’uscita di . Provenienti da Canosa: l’uscita alternativa è Benevento.

Pianificazione del viaggio

Per evitare inconvenienti, si raccomanda di pianificare in anticipo il tragitto, tenendo conto delle indicazioni fornite. La chiusura è stata programmata in orario notturno per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, ma si invita comunque alla prudenza e a verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.