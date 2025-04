BAIANO. Gli alunni del Coding Team dell’I.C.S. “Giovanni XXIII – G. Parini” alla Finale Nazionale di Coding e Programmazione a Cesena

Un importante traguardo per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano: il loro progetto di coding è stato selezionato per la finale nazionale del concorso “Coding e Programmazione” nell’ambito delle Olimpiadi di Problem Solving, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha –“ ” .

L’evento si terrà il prossimo 12 aprile a Cesena, e rappresenta un’occasione straordinaria per questi giovani talenti, capaci di mettere insieme creatività, tecnologia e impegno civico.

Il progetto che ha conquistato il podio regionale è un gioco didattico interattivo ispirato ai noti videogiochi SimCity e Megapolis. Il tema centrale del gioco è l’inquinamento e il cambiamento climatico, temi cruciali per il nostro presente e futuro. Gli studenti si sono messi alla prova creando una simulazione in cui i giocatori sono chiamati a progettare soluzioni per combattere queste problematiche globali. Durante il percorso, i ragazzi hanno esplorato concetti scientifici legati all’ambiente, come le fonti di inquinamento, gli effetti sul clima e sulla biodiversità, ma anche le azioni che, sia a livello individuale che collettivo, possono contribuire a migliorare la salute del nostro pianeta.

Il gioco sviluppato utilizza la piattaforma Scratch e sfida i giocatori a progettare una città a basso impatto ambientale, rispettando un budget prestabilito. Gli studenti devono considerare vari fattori, come la gestione dell’energia, i trasporti, i rifiuti, le aree verdi e le attività industriali e agro-zootecniche, creando così un ambiente urbano equilibrato e sostenibile. Il progetto non solo sviluppa competenze tecniche nella programmazione, ma offre anche una preziosa lezione di consapevolezza ecologica.

Fondamentale è stato il sostegno degli sponsor locali, che con grande sensibilità e partecipazione hanno deciso di finanziare le spese di viaggio per consentire agli alunni di partecipare alla finale. Un segnale importante di come la comunitariamente possa diventare alleata della scuola nella crescita culturale e formativa delle nuove generazioni.

L’Istituto “Giovanni XXIII – G. Parini” si prepara quindi a vivere un’esperienza emozionante e significativa, con l’orgoglio di portare in alto il lavoro, l’impegno e la passione dei propri studenti.

Un ringraziamento speciale va al Coding Team, ai docenti Prof. Paco Castaldi e Prof.ssa Rosa Anna Avvisati, per la guida appassionata e competente, e agli sponsor: Software Business s.r.l., Takius s.r.l., Advise s.r.l. e Mario Picciocchi s.p.a., che hanno creduto nei ragazzi e nelle potenzialità dell’istruzione come leva di cambiamento.

Di seguito il link al al gioco “My City Impact ” – Progetto di coding realizzato dagli alunni del corso Stem by Stem a.s. 2024-25

https://youtu.be/Qbli5GCzEeQ