UN NUOVO CUORE PER IL TERRITORIO: INAUGURATO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE A BAIANO

Un giorno speciale, un taglio del nastro che sa di futuro e di comunità. È stato inaugurato il 1° aprile a Baiano il nuovo Centro per le Famiglie, un progetto fortemente voluto e realizzato grazie all’impegno della Cooperativa OLTRE, in collaborazione con il Piano di Zona A6.

Un luogo vero, fisico e simbolico, che si propone di essere punto di riferimento stabile per tutte le famiglie del territorio. Uno spazio pensato per accogliere, ascoltare, sostenere e accompagnare le persone in ogni fase della loro vita, tra sfide quotidiane, fragilità e desiderio di relazione.

Mattia Lieto, delegato alle politiche sociali e rappresentante del Piano di Zona per il Comune di Baiano.

“Questo centro non è solo un servizio – ha dichiarato – ma un segno concreto di come si può fare comunità vera, costruita sul dialogo, sull’ascolto e sulla vicinanza. È un punto di partenza, non di arrivo.”

Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, l’assessore Antonella Crisci, Marco Sante Alaia in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Piano di Zona, e naturalmente i rappresentanti della Cooperativa OLTRE, cuore pulsante del progetto.

A impreziosire il momento inaugurale, la benedizione della struttura impartita da Don Fiorelmo Cennamo, che ha augurato al Centro un lungo cammino di servizio e accoglienza, nel segno della solidarietà.

Il Centro offrirà servizi di consulenza, orientamento, percorsi educativi e attività di supporto pensati per adulti, bambini, adolescenti e famiglie nel loro complesso. Ma più di tutto, sarà uno spazio di relazioni vere, un antidoto contro l’isolamento sociale, una risposta concreta a bisogni reali.

Gli orari di apertura al pubblico saranno:

Lunedì e Martedì dalle 10:30 alle 12:30

Mercoledì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:30

Con stanze accoglienti, professionisti preparati e cuori aperti, il Centro per le Famiglie vuole essere un simbolo di speranza e rinascita per tutto il territorio. Perché, come ha ricordato chi ha contribuito alla sua realizzazione, ogni famiglia ha una storia, e ogni storia merita ascolto. Da oggi, questo ascolto ha finalmente casa.