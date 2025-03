Giuseppe Conte a Baiano: Lectio Magistralis sul Futuro della Democrazia

Baiano (AV), 22 marzo 2025 – Il Teatro Colosseo di Baiano ha ospitato questa mattina un evento di rilievo nell’ambito della Scuola di Educazione Politica, intitolato “Il Futuro della Democrazia”. Protagonista dell’incontro è stato il Prof. Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio, che ha tenuto una Lectio Magistralis sul tema centrale dell’iniziativa.

L’evento, svoltosi alle ore 10:00, ha visto la partecipazione di autorevoli accademici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tra cui il Prof. Franco Vittoria, direttore scientifico della Scuola Politica, il Prof. Gianluca Luise e il Prof. Settimo Stallone. La presenza di questi relatori ha arricchito il dibattito, offrendo diverse prospettive sullo stato attuale e sulle prospettive future della democrazia.

La Scuola di Educazione Politica, diretta dal Prof. Franco Vittoria, si propone come un laboratorio di formazione e confronto culturale, mirato a formare cittadini consapevoli e classi dirigenti capaci di affrontare le sfide contemporanee. L’incontro odierno con il Prof. Conte rappresenta un ulteriore passo in questo percorso, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riflettere sulle dinamiche democratiche in un’epoca di profondi cambiamenti.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse, attirando studenti, professionisti e cittadini desiderosi di approfondire le tematiche legate alla governance e alla partecipazione civica. La Lectio Magistralis del Prof. Conte ha stimolato un vivace dibattito, evidenziando l’importanza di una formazione politica solida per il futuro delle istituzioni democratiche.

La Scuola di Educazione Politica continua così il suo impegno nel promuovere una cultura politica attiva e informata, fondamentale per il rafforzamento della democrazia nel nostro paese .