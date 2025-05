Cultura della Legalità – I Carabinieri incontrano gli studenti di Baiano, Contrada e Forino

Proseguono nella provincia di Avellino gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinierie concordate con gli Uffici Scolastici, finalizzate alla diffusione della Cultura della Legalità.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 400 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Baiano, Contrada e Forino.

Durante gli incontri, gli studenti hanno avuto modo di conoscere l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali. Particolare attenzione è stata rivolta all’uso consapevole del telefono cellulare, ai rischi connessi alla navigazione in rete e ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Numerose le domande rivolte dagli studenti, soprattutto in merito al ruolo dell’Arma, ai requisiti per intraprendere la carriera militare e all’importanza del rispetto delle regole. A fornire le risposte, per le rispettive competenze, i Comandanti della Compagnia di Baiano, delle Stazioni di Baiano e Forino e dell’Aliquota Radiomobile.

Gli alunni hanno inoltre avuto l’opportunità di osservare da vicino le autoradio in dotazione, utilizzate per i servizi di pronto intervento, e assistere a una simulazione di comunicazione tra la Centrale Operativa e una pattuglia impegnata in un servizio esterno, momento che ha evidenziato l’importanza del coordinamento e della tempestività nelle attività di controllo del territorio.

L’iniziativa si è conclusa con un momento di saluto e confronto, lasciando negli studenti la consapevolezza di poter sempre contare sui Carabinieri come punto di riferimento per affrontare eventuali difficoltà.