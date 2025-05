Sperone in vetrina nazionale: la Pro Loco ospite a “Citofonare Rai 2” per raccontare tradizioni, sapori e fede popolare

Sperone – Domenica 18 maggio 2025, dalle ore 10:15 alle 12:15, la Pro Loco di Sperone sarà protagonista in diretta nazionale nel programma “Citofonare Rai 2”, condotto da Simona Ventura, Paola Perego e Gene Gnocchi. Un’occasione prestigiosa per far conoscere il patrimonio culturale, enogastronomico e religioso del paese e del territorio circostante.

Durante la trasmissione verranno presentate le eccellenze locali, a partire dal prodotto simbolo: la nocciola, fiore all’occhiello dell’agricoltura speronese, apprezzata per qualità e versatilità.

Grande spazio sarà dedicato anche alla processione di Santa Maria del Carmine, tradizionalmente celebrata il 20 luglio, uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale, che fonde fede, identità e tradizione.

Non mancherà infine il gusto: protagonista a tavola sarà la braciola di carne, piatto tipico della cucina speronese, preparata secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Con orgoglio e senso di appartenenza, la Pro Loco Sperone si farà portavoce delle bellezze e delle potenzialità del proprio paese, promuovendo la cultura locale su una delle reti televisive nazionali più seguite nel fine settimana.

Un momento di visibilità importante per Sperone, che guarda al futuro valorizzando le sue radici.