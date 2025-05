Domenica 18 maggio il Comitato Referendario del Baianese arriva nelle piazze di Baiano e Mugnano del Cardinale: Informazioni e Confronto sul Referendum dell’8 e 9 Giugno.

Dopo l’iniziativa di domenica scorsa, 11 maggio, a Sperone, il Comitato Referendario del Baianese per il Sì al Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 sarà presente domenica 18 maggio in due piazze del territorio per incontrare i cittadini e informare sull’importanza del voto.

Le postazioni saranno allestite a Baiano, in Piazza F. Napolitano, e a Mugnano del Cardinale, in Piazza Umberto I. Entrambi i punti informativi saranno operativi dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

L’obiettivo del Comitato è quello di sensibilizzare e informare la popolazione sui motivi che rendono fondamentale esprimere un voto favorevole al referendum, illustrando i principali punti della proposta referendaria e rispondendo alle domande dei cittadini.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza affinché possa informarsi e partecipare attivamente al confronto democratico. Chi desidera approfondire i temi del referendum potrà rivolgersi agli stand informativi, dove i volontari del Comitato saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie.