Taurano (AV), incontro tecnico sulla castanicoltura: cresce l’interesse degli agricoltori

La castanicoltura torna al centro dell’attenzione con un incontro tecnico in programma il 17 aprile 2026, alle ore 17:00, presso il Country House L’Antica Fraconia, in località Cioppolillo a Taurano. Il tema dell’appuntamento sarà “La gestione integrata del castagno: difesa, nutrizione e assistenza tecnica”, un momento di approfondimento rivolto ad agricoltori, tecnici e operatori del settore.

L’iniziativa arriva in una fase in cui molti agricoltori si stanno avvicinando alla castanicoltura, guardando a questa coltura con crescente interesse produttivo ed economico. Proprio questo avvicinamento rende sempre più necessaria un’adeguata assistenza tecnica, capace di accompagnare le aziende nelle scelte agronomiche, nella difesa fitosanitaria e nella nutrizione del castagno.

L’incontro si propone quindi come un’occasione concreta di confronto e aggiornamento, con l’obiettivo di offrire strumenti utili a rafforzare la competitività del comparto e a sostenere lo sviluppo della filiera castanicola sul territorio.

Interverranno Sabato Castaldo, direttore di OP Il Guscio, Gianluca Scarcia di Sipcam, Alessandro Mazzocca della Cooperativa San Pasquale e Maurizio Reveruzzi del Gal Partenio. L’incontro è promosso nell’ambito dei Programmi Operativi OCM UE, annualità 2026, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.