Baiano, nuovo incidente all’uscita del casello A16: una donna in ospedale

Baiano – Ancora un incidente questa mattina all’uscita del casello autostradale dell’A16, nel tratto che immette su via Calabricitta. Lo snodo, già teatro in passato di numerosi episodi simili, è stato nuovamente scenario di uno scontro tra due veicoli che ha provocato ingenti danni materiali e feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero urtati violentemente proprio all’imbocco della strada comunale, causando il blocco temporaneo del traffico in entrambe le direzioni. Nell’impatto ha avuto la peggio una donna, trasportata d’urgenza in ospedale dal personale del 118 per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari stanno verificando eventuali responsabilità e raccogliendo le testimonianze dei presenti.

L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità dell’uscita autostradale di Baiano, spesso al centro di segnalazioni da parte di automobilisti e residenti per la scarsa sicurezza e la frequenza dei sinistri.