Pollena Trocchia festeggia i 5 anni della piccola Elena Salierno

Un compleanno speciale, circondato dall’amore di tutta la famiglia.

Grande festa oggi a Pollena Trocchia per la piccola Elena Salierno, che compie i suoi primi 5 anni. È una giornata piena di sorrisi, emozioni e dolci sorprese, resa indimenticabile dall’affetto dei suoi cari.

Gli auguri arrivano dal cuore da mamma Rosa, da papà Salvatore e dai fratelli Alfonso e Lorenzo, che con orgoglio e tenerezza accompagnano Elena in questo giorno speciale. A stringerla in un caloroso abbraccio ci sono anche i nonni: nonna Elena, nonna Pina e nonno Salvatore, pronti a condividere con lei la gioia di questo importante traguardo.

Alla festa di auguri si unisce anche la redazione di Binews, che desidera rivolgere ad Elena un pensiero speciale: “Che i tuoi 5 anni siano soltanto l’inizio di una vita ricca di gioia, sogni realizzati e sorrisi infiniti”.

Tanti auguri di buon compleanno, Elena!