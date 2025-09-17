CICCIANO. Buon compleanno ad Annamaria Sirignano: 50 anni di vita, scuola e impegno sociale

CICCIANO (NA) – Una giornata speciale per Annamaria Sirignano, stimata docente della scuola primaria di Cicciano, che oggi festeggia il traguardo dei 50 anni.

Nata e cresciuta a Cicciano, la professoressa Sirignano è punto di riferimento per generazioni di alunni e famiglie grazie alla sua passione per l’insegnamento e all’instancabile dedizione verso i più piccoli. La sua vita professionale è sempre stata accompagnata da un forte senso civico e da un impegno attivo nel territorio.

Coordinatrice della Lega a Camposano e collaboratrice dell’onorevole dottoressa Carmela Rescigno, Annamaria ha saputo coniugare l’amore per la scuola con la partecipazione alla vita pubblica, diventando una voce autorevole nel promuovere valori di comunità, educazione e responsabilità sociale.

In questo giorno così importante, amici, colleghi, familiari e tutta la comunità locale si stringono intorno a lei per augurarle un futuro ricco di soddisfazioni, successi personali e professionali.

Buon compleanno, professoressa Sirignano! Cinquant’anni sono solo l’inizio di nuove sfide e conquiste.