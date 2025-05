BAIANO. Forum all’Incontro, giovedì approda il Gruppo di lettura … al femminile Sotto i riflettori, Donne, il testo drammaturgico di Franco Scotto, proposto in anteprima nel prestigioso teatro della Somsi, a Gozzano

di Gianni Amodeo

Un approccio di analisi e conoscenza, a più voci, incentrato su Donne, il testo drammaturgico di Franco Scotto, messo in scena in anteprima nel rinomato e prestigioso Teatro della Somsi, la Società operaia di mutuo soccorso e istruzione, che vanta una secolare e proficua presenza nella cooperazione socio-culturale e produttiva a Gozzano, in provincia di Novara, secondo il classico e consolidato modello di organizzazione civile, attuato e praticato in tante realtà delle regioni settentrionali. E’ l’approccio di ricognizione che sarà sviluppato nei locali de L’ Incontro, giovedì 8 maggio ed inizio alle ore 18,30,- con la partecipazione diretta dell’autore e del Gruppo di lettura … al femminile, di recente formazione sul territorio. Un confronto, per focalizzare i vissuti e i mondi delle protagoniste dell’opera, Gelsomina, Jenny, Maria, Eva e Dorotea in correlazione con la realtà, in cui sono calate.

Al di là dei vissuti personali delle protagoniste, quella della partecipazione del Gruppo di lettura … al femminile, costituisce di per sé un’autentica novità in assoluto, conferendo all’iniziativa una diffusa articolazione e varietà di temi, per elevarne, al contempo, il tasso qualitativo, che s’innesta nella prospettiva dell’elaborazione di quel discorso pubblico, la cui ricchezza valoriale è di basilare importanza, per concorrere alla crescita evolutiva delle comunità cittadine e del territorio. Di fatto, la formalizzazione istitutiva del Gruppo di lettura al femminile, animato da Ines Nuzzo, segna soltanto un passaggio significativo di pubblica rilevanza per un percorso in atto da tempo, ancorché frammentato fino al punto d’incontro d’interazione personale diretta, appena …raggiunto. Sono donne, che vivono esperienze di normale vita famigliare nei propri impegni di studio, lavoro e attività professionale, con età varia.

E sono accomunate dalla passione per la lettura, dalla narrativa alla saggistica sociale, dalle opere del teatro classico a quello contemporaneo, dalla poesia ai testi di storia d’arte e archeologia, e via proseguendo. Una dedizione accurata che deriva da interessi culturali di lunga data o che si sono venuti formando nei percorsi di vita; è la dedizione metodica e puntuale, con cui si declina e dipana quel senso spiccato di saggezza e di temperanza che è generato dalla meditazione e dalla riflessione sul linguaggio scritto delle opere. Una bella realtà e un importante impegno o, se si vuole, una generosa e ammirevole sfida sociale, a fronte dei bassi indici di lettura che fanno registrare le statistiche più accreditate, soprattutto nella generalità dei contesti del Sud.

A coordinare il Forum, sarà la dott.ssa Giusy De Laurentiis.