Moschiano, al via la pulizia delle vasche dei Regi Lagni: un passo decisivo per l’ambiente

Un importante traguardo per la salvaguardia ambientale del territorio di Moschiano è stato raggiunto grazie all’impegno costante dell’Amministrazione comunale. È infatti iniziato l’atteso intervento di pulizia delle vasche dei Regi Lagni, un’azione richiesta dal Comune nell’ottobre 2024 e accolta con prontezza dalla Regione Campania.

A renderlo noto è stato il Sindaco di Moschiano, attraverso una dichiarazione ufficiale che sottolinea il valore dell’operazione in corso: “Oggi si concretizza un impegno importante, voluto fortemente dalla nostra Amministrazione, per la salvaguardia del nostro ambiente.”

Il progetto ha visto la collaborazione diretta della Regione Campania, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, e della società SMA Campania, che ha messo a disposizione mezzi e risorse per l’avvio dei lavori. “Siamo molto grati alla Regione Campania e ai dirigenti preposti – si legge nella nota – per aver accolto la nostra sollecitazione con efficacia e tempestività.”

L’intervento si concentra in particolare sulla pulizia delle vasche, da anni in stato di degrado, che rappresentano un nodo cruciale nel sistema di smaltimento delle acque del territorio. Il risanamento di questi bacini non solo migliorerà le condizioni ambientali, ma contribuirà a prevenire situazioni di rischio idrogeologico.

“Come Amministrazione – conclude la dichiarazione – seguiremo da vicino l’avanzamento dei lavori, consapevoli di quanto questo intervento sia fondamentale per Moschiano.”

L’iniziativa segna un esempio positivo di cooperazione tra enti locali e istituzioni regionali, con un occhio attento alla tutela del territorio e alla qualità della vita dei cittadini.

Q