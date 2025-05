Baiano. Donne in scena, emozioni e riflessioni profonde: il teatro di Franco Scotto tra passioni, metafore e impegno sociale

L’8 maggio prossimo, il Circolo “L’Incontro” di Baiano ospiterà Franco Scotto, che svilupperà un focus sulla sua esperienza di autore e regista teatrale, nonché sul mondo di Proteatro.

Il 16 aprile 2025 – Nella suggestiva cornice del teatro SOMSI di Gozzano, autentico gioiello architettonico e culturale, è andato in scena Donne, opera intensa e profondamente umana firmata da Franco Scotto e interpretata dalla compagnia PalmariPadoan. Uno spettacolo che ha saputo scavare nell’animo femminile con delicatezza e potenza, ponendo al centro temi cruciali come identità, maternità e libertà. Un intreccio emotivo che ha lasciato il segno nel pubblico, arricchito da una raffinata regia, da musiche eseguite dal vivo e da una straordinaria prova d’attrice di Natasha Padoan.

Ma Donne è solo l’ultima tappa di un percorso ben più ampio, che da anni Franco Scotto porta avanti con coerenza e passione. Napoletano, educatore e attivista culturale, Scotto è da oltre quarant’anni una voce autorevole del teatro civile italiano. La sua visione unisce drammaturgia e pedagogia, arte e impegno sociale, con esperienze che spaziano dai laboratori scolastici alle carceri, dai classici greci ai progetti di inclusione, fino alla fondazione della Cooperativa Proteatro, laboratorio permanente di teatro ed educazione.

Proprio per approfondire questo straordinario cammino artistico ed educativo, l’8 maggio Franco Scotto sarà ospite de L’Incontro, appuntamento culturale promosso all’interno della programmazione SOMSI. Un’occasione preziosa per riflettere con l’autore sull’evoluzione del suo linguaggio teatrale, sul ruolo della compagnia Proteatro e sul significato profondo del fare teatro oggi, in un tempo segnato da crisi sociali e urgenze etiche.

Sarà un momento di confronto e approfondimento, rivolto non solo agli appassionati di teatro, ma a tutti coloro che credono nell’arte come strumento di consapevolezza e trasformazione. Perché come Donne ha dimostrato con forza, il teatro può ancora essere spazio di ascolto, di cura e di rinascita collettiva.

(Andrea Salvatore Guerriero )