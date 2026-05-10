Forino (Av): Per il decimo anno consecutivo ci saranno le Sante Messe di San Nicola al Santuario in collina. Ecco gli appuntamenti

“Nell’esempio di vita di San Nicola si riflette la Carità, la Giustizia , l’ Amore di Dio verso il prossimo. Le Sante Messe di San Nicola di questo 2026 rifletteranno queste magnificenze, per elevarci verso Dio con le stesse sante virtù che hanno costellato la Vita del Nostro Santo Patrono”.

Con tali profonde parole Padre Jean Claude Ndasmine ha voluto annunciare dalle nostre pagine , il ritorno delle Sante Messe di San Nicola che ormai dall’ anno 2016 il rettore del Santuario, celebra dal Mese di Maggio ad Ottobre, ogni Domenica, in onore del Santo di Mira nel suo Santuario alla frazione Castello di Forino. Un’ occasione che come asserisce Padre Jean Claude, permettera’ anche di spalancare” le porte dello stesso Santuario a tutti i forinesi, per un incontro , una preghiera ,con il Santo Patrono.. Il primo appuntamento calendarizzato del 2026 e’ stato Domenica 10 Maggio alle ore 17.30 con la celebrazione della prima Messa di San Nicola.

Il programma andrà avanti con tali appuntamenti:

nel Mese di Maggio

Domenica 17 maggio 2026

Domenica 24 maggio 2026

Domeni ca 31 maggio 2026

nel Mese di Giugno

Domenica 14 giugno 2026

Domenica 21 giugno 2026

Domenica 28 giugno 2026

nel Mese di Luglio

Domenica 5 luglio 2026

Domenica 12 luglio 2026

Domenica 19 luglio 2026

Giovedi 30 luglio ore 17:30 s. Messa a seguire discesa di san Nicola.

In più, già come fatto lo scorso anno , l’apertura del Santuario sarà effettuata alle ore 17.00 di ogni Domenica in cui è prevista la celebrazione della Santa Messa Questo per dare la possibilità a chiunque voglia recarsi da San Nicola , anche solo per un semplice saluto . Dunque appuntamento a Domenica 17 Maggio alle ore 17.30 con la Seconda Messa di San Nicola anno 2026. Daniele Biondi