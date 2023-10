BAIANO: Consiglio dell’Unione dei comuni incandescente. Adolfo Alaia: “Se questa è l’Unione pronto ad uscire”. VIDEO

Si è tenuta questa sera la riunione del Consiglio dell’Unione del Baianese il Teatro Comunale Colosseo a Baiano (AV), in seduta straordinaria, dove i consiglieri delegati presenti hanno approvato ad unanimità. l’art. 17 dello Statuto dell’Unione Comuni del Baianese Alto Clanis. Presa d’atto delibere dei consigli comunali con la nomina dei rappresentanti ed insediamento nuovi consiglieri. Lo stesso ad unanimità ha eletto il nuovo presidente nella persona del sindaco di Quadrelle Simone Rozza e la sua giunta costituita dai sindaci dei restanti 5 paesi. Si è passati poi sul quarto punto dell’ordine del giorno che era quello del Sistema di gestione territoriale del servizio integrato Rifiuti Urbani. Qui ne è nata una discussione molto accesa che ha visto i comuni di Sperone e Sirignano schierarsi contro i sindaci degli altri paesi dell’Unione. La proposta di approvare un sub-ambito del primo cittadino Adolfo Alaia di Sperone non ha convinto i suoi colleghi e ne è nata una discussione accesa al punto che il sindaco di Sperone contrariato ha lasciato il tavolo dei lavori. Ecco in allegato l’intervista ai sindaci del baianese e le loro dichiarazioni sull’andamento della riunione di oggi che potrebbe avere strascichi nei prossimi giorni addirittura con la fuoriuscita di Sperone dall’Unione.