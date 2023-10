Mugnano del Cardinale: Le Festività Religiose racconto di Don Giuseppe Autorino. VIDEO

Mugnano del Cardinale, noto non solo per il suo affascinante paesaggio collinare e la sua ricca storia, ma anche per le numerose e significative festività religiose che animano la vita della comunità. Questo affascinante paese è anche la sede del Santuario di Santa Filomena, ed è guidato con amore e dedizione da Don Giuseppe Autorino, Rettore del Santuario e parroco di Mugnano del Cardinale.

Abbiamo avuto l’onore di incontrare Don Giuseppe Autorino e discutere con lui delle festività religiose che rendono Mugnano del Cardinale un luogo così speciale. Questo dialogo ci ha permesso di ottenere un approfondimento prezioso sulle festività e di fare un bilancio delle tradizioni che danno vita a questa comunità unica.

Don Giuseppe ci ha raccontato con passione la storia di Santa Filomena e l’importanza che riveste per la comunità locale. Ogni anno, a metà agosto, Mugnano del Cardinale si riunisce per onorare la santa con processioni solenni, messe solenni e una serie di eventi culturali.

Don Giuseppe ha sottolineato quanto questa festività unisca la comunità, attirando non solo i residenti locali ma anche pellegrini provenienti da tutto il mondo. La devozione a Santa Filomena è palpabile in ogni aspetto delle celebrazioni, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e condivisione.

Don Giuseppe ci ha parlato delle numerose altre festività che scandiscono l’anno liturgico e la vita della comunità. Alcune di queste includono la festa di San Michele Arcangelo, la festa della Madonna delle Grazie la festa della Madonna del Carmine, la festa di Sant’Antonio, ognuna delle quali ha le sue tradizioni e significati unici.

Tuttavia, Don Giuseppe ha anche sottolineato l’importanza di bilanciare la tradizione con l’innovazione. Negli ultimi anni, il paese ha lavorato per rendere le festività più inclusive, coinvolgendo le giovani generazioni e cercando di trovare modi per comunicare i messaggi di fede in un mondo in continua evoluzione.

(Andrea Salvatore Guerriero)