SAVIANO. Tragico incidente in moto, perde la vita il 22enne Alessandro La Marca

A Saviano muore un giovane ventiduenne per un tragico incidente di moto. Alessandro La Marca, di Saviano perde tragicamente la vita nella notte tra il 12 e 13 ottobre. È circa l’una di notte quando Alessandro percorre la Strada Provinciale Via Tappia Furignano di Saviano con la sua moto e finisce contro il palo in cemento della rete elettrica. L’urto violento lo lascia a terra mentre la moto prende fuoco. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi chiamati dalla gente del posto, accorsa subito dopo aver sentito il forte boato. A nulla sono servite le operazioni di rianimazione del personale sanitario. Il medico ha dovuto accertare il decesso di Alessandro. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Saviano e la Compagnia radiomobile di Nola, per i necessari rilievi al fine di accertare l’esatta dinamica dell’impatto. Un tratto di Strada Provinciale che va in direzione Somma e non solo, già teatro nel passato di altri incidenti. Una strada che sembra un rettilineo ma con curve a gomito pericolose. Preoccupa l’aumento di incidenti negli ultimi anni. Sembrerebbe che già in passato altri ragazzi abbiano perso la vita lunga la SP di Saviano sempre in moto e allo stesso modo.

Nunziata Napolitano