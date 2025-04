Una Nube Lenticolare Incanta Summonte

Ieri, 8 aprile 2025, il cielo sopra Summonte (AV) ha regalato uno spettacolo naturale che ha catturato l’attenzione di tutti. Una splendida nube lenticolare si è formata sotto il massiccio di Montevergine, sorprendendo chiunque fosse all’aperto. Questo fenomeno, caratteristico delle zone montuose, ha preso una forma lunga e allungata, sospesa nel cielo e perfettamente delineata, come una cresta morbida che seguiva il profilo delle montagne.

Le nubi lenticolari si formano quando l’aria umida incontra la barriera montuosa e viene costretta a salire, raffreddandosi e condensandosi lungo il percorso. Questo crea una nuvola dalla forma unica, che in questo caso sembrava quasi abbracciare la cima del Montevergine, regalando uno scenario di rara bellezza. La sua presenza ha dato un tocco magico al paesaggio, creando un contrasto affascinante con il verde delle colline e il blu del cielo.

L’Osservatorio Meteorologico di Montevergine ha immortalato questo raro fenomeno, che ha suscitato emozione tra chi ha avuto la fortuna di ammirarlo. La nuvola, con la sua forma sinuosa e affascinante, sembrava sfiorare le vette delle montagne, come una vela sospesa tra il cielo e la terra. Nonostante non si trattasse di un classico fenomeno di neve o ghiaccio, l’effetto visivo era altrettanto spettacolare, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi l’ha osservato.

Summonte, con il suo paesaggio tranquillo e mozzafiato, ha avuto il privilegio di ospitare uno spettacolo che invita alla riflessione sulla bellezza della natura. Non servono cime innevate o scenari estremi per rendere il paesaggio straordinario: a volte basta una nube che danza nel cielo per ricordarci quanto sia affascinante il nostro mondo. Ieri, il cielo di Summonte ha offerto uno spettacolo indimenticabile, che continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di osservarlo.