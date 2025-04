COMUNICATO STAMPA – IL COMUNE DI QUADRELLE INFORMA: ATTENZIONE ALLE TRUFFE!

Cari concittadini,

Con il presente messaggio desideriamo mettere in guardia la nostra comunità riguardo alle truffe in corso nel nostro territorio e nei comuni limitrofi. In particolare, stiamo ricevendo segnalazioni di malviventi che, tramite telefonate, cercano di ingannare soprattutto le persone anziane, chiedendo denaro per motivi falsi e senza alcuna base legittima.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri hanno registrato diversi episodi di truffe telefoniche. I truffatori sono molto abili nel creare un falso senso di urgenza, fornendo dettagli personali, come il nome di un presunto familiare coinvolto, per rendere la truffa ancora più credibile.

COSA FARE PER PROTEGGERSI

Le autorità raccomandano di mantenere la calma e di non fornire mai informazioni personali, bancarie o finanziarie per telefono a nessuno. Se ricevete chiamate sospette, riagganciate subito e verificate con i familiari o con le forze dell’ordine prima di agire.

ATTENZIONE ALLA TRUFFA TELEFONICA PIÙ COMUNE

Una delle truffe più diffuse è quella dei falsi avvocati o membri delle Forze dell’Ordine che chiedono denaro urgente per un familiare in difficoltà. In questo caso, vi esortiamo a non pagare mai e a segnalarlo alle autorità competenti.

INFORMARE I FAMILIARI ANZIANI

Invitiamo tutti i cittadini, in particolare coloro che hanno familiari anziani, a informare i propri cari di questi rischi e a incoraggiarli a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di truffa alle forze dell’ordine. L’allerta tempestiva può davvero fare la differenza.

MISURE PREVENTIVE

• Non aprite mai a sconosciuti né al cancello né alla porta di casa. Controllate sempre il visitatore tramite lo spioncino o videocitofono.

• Nessun funzionario pubblico o tecnico (Comune, Poste, INPS, INAIL, gas, luce) si presenterà mai a casa senza preavviso. Le comunicazioni ufficiali sono sempre precedute da una lettera scritta.

• I truffatori spesso si presentano con uniformi o divise per sembrare più affidabili. Diffidate sempre da offerte troppo vantaggiose e da persone che cercano di spaventarvi con rischi imminenti.

• Nessuna autorità è autorizzata a richiedere pagamenti in contante, gioielli o oro per nessun motivo.

ATTENZIONE ALLE CHIAMATE SOSPETTE

Ricordate che nessun ente come INPS, INAIL, ASL o le forze dell’ordine risolvono questioni amministrative telefonicamente. Se ricevete telefonate sospette, non fornite mai dettagli sensibili.

SEGNALARE I CASI SOSPETTI

Vi invitiamo a segnalare prontamente qualsiasi tentativo di truffa ai Carabinieri chiamando il 112 o recandovi direttamente presso la stazione di polizia. La collaborazione di tutta la comunità è fondamentale per prevenire altri raggiri.

Proteggiamo i nostri anziani e i più vulnerabili. La sicurezza di tutti dipende da un comportamento responsabile e dall’informazione tempestiva.

Comune di Quadrelle (AV)