“Taurasi Film Fest”, al via sabato 24 agosto la nona edizione del concorso di cortometraggi organizzato dall’Associazione “Taurasium”

È uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’estate a Taurasi, e il 24 agosto 2024, a partire dalle ore 21, nell’antico chiostro comunale, si svolgerà la nona edizione del “Taurasi Film Fest”, il concorso cinematografico di cortometraggi organizzato dall’Associazione culturale “Taurasium”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Anche quest’anno un’apposita giuria di esperti ha selezionato, tra gli innumerevoli lavori inviati da tutta Italia e anche dall’estero, i corti finalisti che, ottenuta la nomination, si contenderanno l’ambito “Taurasino d’Oro”, ossia il premio per il miglior cortometraggio della rassegna. Si tratta delle seguenti opere: “Yuri” di Francesco Maglioccola, “R-Esistenze” di Paolo Pagnotta, “L’acquario” di Gianluca Zonta, “La prima buona azione” di Paolo Fulvio Mazzacane.

I cortometraggi arrivati in finale testimoniano e tracciano importanti argomenti, come la salvaguardia del territorio, l’accoglienza che si fonde con l’integrazione sociale, le varie sfaccettature delle nuove tecnologie nei rapporti interpersonali, o che presentano uno spiccato spessore autoriale.

Nel corso della serata saranno assegnati anche i riconoscimenti per la miglior regia, la migliore colonna sonora e il miglior attore.

Il “Taurasi Film Fest”, come ribadisce il presidente dell’Associazione Taurasium Alberico Cardia, è una kermesse artistica che nel corso degli anni ha consolidato e allargato i propri confini di popolarità e di affermazione nel panorama dei concorsi cinematografici a livello nazionale, come testimonia anche il favorevole apprezzamento rivolto dalla stampa specializzata all’evento, che a sua volta oggi rappresenta un prestigioso strumento di promozione culturale per Taurasi e per l’Irpinia.