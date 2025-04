La Pro Loco Mercogliano Lancia la Raccolta Solidale per i Detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino

Dal 10 al 17 aprile 2025, la Pro Loco di Mercogliano, in collaborazione con l’Associazione L’Approdo, organizza un’importante iniziativa di solidarietà a favore dei detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L’iniziativa ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, offrendo loro beni di prima necessità, contribuendo così a restituire dignità e supporto a chi vive una situazione di privazione della libertà.

I punti di raccolta saranno attivi in due luoghi strategici: il Palazzo Abbaziale di Loreto, dove sarà possibile lasciare i contributi dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, e la sede della Pro Loco Mercogliano, che accoglierà i donatori dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, e la domenica dalle 10:00 alle 13:00.

I beni richiesti per questa raccolta sono essenziali per garantire il benessere e la dignità dei detenuti: prodotti per l’igiene personale (shampoo, bagnoschiuma, saponi, lamette da barba, schiuma da barba, ecc.), oltre a tute e abbigliamento intimo, che dovranno essere rigorosamente nuovi. Ogni piccolo gesto, ogni donazione, può fare una grande differenza nella vita di chi sta vivendo una realtà difficile.

La Pro Loco di Mercogliano invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa, dimostrando concretamente la propria solidarietà verso le persone meno fortunate. Per maggiori informazioni o per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare il numero 0825 454592 o inviare un messaggio WhatsApp.

Contribuire a questa raccolta solidale significa unire le forze per garantire a chi è privato della libertà un piccolo ma significativo segno di umanità e speranza. Ogni gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza.