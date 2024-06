AVELLINO. ‘Guida in Sicurezza ACI’ per il 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito Italiano e Polizia di stato

Ad Avellino tre giorni di Guida in Sicurezza per il Reggimento Trasmissioni (18, 19 e 20 giugno) in collaborazione con l’Automobile Club di Avellino, gli istruttori ACI Ready2Go e la Polizia di Stato.

Si tratta del sesto progetto realizzato dall’Automobile Club d’Italia che coinvolge l’Esercito Italiano considerando Torino, Cuneo, Cagliari, Sassari, Salerno con la Brigata Taurinense e il Reggimento Logistico Garibaldi. Lo scopo è quello di formare e sensibilizzare il personale dell’Esercito, e non solo, sulle principali tematiche dell’educazione stradale e della sicurezza.

Due i cicli quotidiani di formazione del progetto ad Avellino: 2 ore di teoria presso la sede della Caserma Berardi, viale Italia n. 54, 3 ore di test-drive presso il piazzale messo a disposizione dal Comune di Avellino, coinvolti oltre 150 militari del 232° Reggimento Trasmissioni.

Nel corso della parte teorica sono stati affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte pratica, invece, è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI – Istat nella Provincia di Avellino nel 2022, con una popolazione di 397.889 abitanti e 361.475 veicoli circolanti, si sono verificati 466 incidenti con 13 morti e 689 feriti. Nel 2021 rispettivamente 402 incidenti; 12 morti e 598 feriti. Il costo sociale relativo all’anno 2022 è stato di 60.494.151€, pari a 150,69€ per abitante.

Se prendiamo in considerazione il Comune di Avellino, invece, nel 2022, con una popolazione di 52.198 abitanti e 44.638 veicoli circolanti, si sono verificati 105 incidenti con 0 morti e 136 feriti, il costo sociale complessivo è stato di 7.449.930€ pari a 142,58€ ad abitante. Nel 2021 rispettivamente 100; 1 e 128.

“E’ importante che tutti i conducenti sappiano affrontare in maniera corretta le insidie che possono incontrare al volante della propria auto – ha dichiarato Stefano Lombardi, presidente dell’Automobile Club Avellino. A maggior ragione i nostri militari del 232° Reggimento Trasmissioni, orgoglio dell’Esercito Italiano, che alla guida dei mezzi di servizio percorrono molti chilometri dovendo fare fronte, anche, a situazioni atmosferiche avverse. Sapere come reagire nei tempi e nei modi corretti fa la differenza quando si effettua una missione, è determinante, poi, saper affrontare in maniera efficace una situazione di pericolo per evitare di rimanere vittima di un incidente stradale”.

“Si tratta di insegnamenti estremamente importanti anche quando si indossano gli abiti civili – ha continuato il presidente dell’Automobile Club Avellino – in quanto sulla strada il rispetto delle regole, la prevenzione e l’esperienza, in caso di pericolo, possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ma non solo, quanto imparato viene trasmesso alle proprie famiglie e tra gli amici, amplificando in questo modo il numero di persone che apprendono le tecniche di guida in sicurezza”.

“La mobilità presente e futura, poi, deve basarsi non solo sul rispetto dell’ambiente, ma, soprattutto, sull’adozione di comportamenti corretti da parte di tutti: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma anche quelli a cosiddetta ‘mobilità leggera’, (monopattini e biciclette), sempre più utilizzati in città – ha concluso il presidente Lombardi. Gli ultimi dati della nostra città riportano nel 2022: 49 incidenti dove sono coinvolti i pedoni con 3 morti e 50 feriti.; 13 i sinistri in bici, (comprese le elettriche), con altrettanti feriti; 1 solo incidente con monopattino che ha comportato 1 ferito”.