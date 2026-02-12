Scomparsa Adiglietti, il PD d’Irpinia: Profondo cordoglio, la sua passione politica esempio per la nostra comunità

Avellino – La federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, figura storica della politica irpina, che ha dedicato l’intera sua vita all’impegno civile e alla partecipazione democratica.

“Militante appassionato e coerente – si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd d’Irpinia – Adiglietti ha attraversato con serietà e dedizione le diverse stagioni della storia politica del nostro Paese, mantenendo sempre saldo il legame con i valori della giustizia sociale, della solidarietà e della difesa dei diritti dei più deboli”.

“La sua – si legge ancora – è stata una presenza costante e generosa nella vita pubblica del territorio: un punto di riferimento per tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno riconosciuto in lui un esempio di autentica passione politica. Gerardo, in tante stagioni della politica provinciale, ha contribuito alla crescita del centrosinistra irpino e alla costruzione di una comunità fondata sulla partecipazione. Con la sua scomparsa l’Irpinia perde un protagonista della propria storia politica e civile, un uomo che ha vissuto la politica come servizio e responsabilità verso la collettività”.

“Alla sua famiglia, a quanti hanno condiviso con lui il percorso politico e umano – così si chiude la nota – giungano le più sentite condoglianze