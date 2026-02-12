NON E’ PIU’. Marigliano e Quadrelle in lutto per la scomparsa di Michelina Napolitano

Le comunità di Marigliano e di Quadrelle piangono la scomparsa di Michelina Napolitano, coniugata Giannettino, venuta a mancare all’età di 66 anni.

A darne il triste annuncio sono il marito Federico, i figli Luigi e Pasquale, le nuore Margherita Monda e Mariateresa Galluzzo, il fratello Franco, le sorelle Rita e Caterina, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, profondamente colpiti dal dolore per la perdita della loro cara.

La camera ardente è stata allestita oggi, 12 febbraio 2026, presso la Sala del Commiato in via G. Amendola a Marigliano.

I funerali saranno celebrati domani, 13 febbraio 2026, alle ore 10:00 presso la Parrocchia San Marcellino Lausdomini in Marigliano.

In queste ore di cordoglio, amici e conoscenti si stringono alla famiglia Napolitano-Giannettino, ricordando Michelina con affetto e gratitudine per la sua dedizione alla famiglia e per i valori che ha saputo trasmettere.

Si dispensa dai fiori.