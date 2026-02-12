Avellino, cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti: il ricordo di Maurizio Petracca

La comunità politica irpina è in lutto per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, figura storica della sinistra e del centrosinistra locale. A esprimere profondo cordoglio è Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania.

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, una figura che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento della politica irpina», scrive Petracca in una nota. «La sua vita, interamente dedicata all’impegno pubblico e alla militanza, ha attraversato con coerenza e passione le tante stagioni della sinistra prima e del centrosinistra poi».

Nel messaggio si sottolinea il forte senso delle istituzioni che ha sempre contraddistinto Adiglietti, insieme alla costante attenzione verso il territorio e le persone. «Ha interpretato la politica come servizio autentico alla comunità, in particolare a quella di Avellino, città che ha immensamente amato», aggiunge Petracca.

Con la sua scomparsa, conclude il capogruppo dem, «perdiamo un uomo di grande serietà e passione civile». Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene sono state rivolte le più sincere condoglianze.