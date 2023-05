PRESENTATA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO LUCANITA’ SARACENA TRA POESIA E FOTOGRAFIA DI PROSPERO E VALERIO CASCINI

Sabato 20 Maggio 2023 alle ore 16,30 è stata presentata, al Salone del libro di Torino presso lo Stand del Consiglio Regionale di Basilicata al Padiglione Oval del lingotto Fiere, la silloge poetica Lucanità Saracena tra Poesia e fotografia di Prospero e Valerio Cascini edita da Monetti Editore. Lo scrittore-editore Salvatore Monetti nell’introdurre i lavori, ha ripercorso il viaggio del libro con destinazione Torino iniziato a Castelsaraceno il 6 novembre 2022 con tappe a Sant’Arcangelo, Potenza (Consiglio Regionale di Basilicata con la partecipazione del presidente Cicala), Senise, Biandronno in provincia di Varese e San Chirico Raparo. E’ stato un susseguirsi di emozioni, un intensificarsi di rapporti umani, affettivi e di studio, ha concluso l’Editore. I poeti Prospero e Valerio hanno ricordato in primis a loro stessi il come, il dove e il perché di questa pubblicazione: un omaggio alla bellezza, alla cultura e alla storia della Lucania e del proprio paese natio Castelsaraceno. Mettere insieme poesie, fotografie, lingua e dialetto è stato come connettersi a tanti pezzi di vita vissuta, a tanti teneri sentimenti affioranti e affiorati. E’ STATO UN PERCORSO FRUTTO DI ASCOLTO INTIMO, PROFONDO e per dir così SOCIALE. E’ STATO UN OMAGGIO ALLA NOSTRA TERRA MADRE, alle varie esperienze vissute sempre e solo a CASTELSARACENO. E’ stato un sogno realizzato: scrivere i versi anche attraverso le foto, e i ricordi – hanno concluso i poeti – è stato un aprirsi completamente e compiutamente a se stessi e alla propria terra madre. Le poesie in vernacolo sono state declamate dall’autore, quelle in lingua da Rosa Cascini cugina dei due poeti cugini Torinese DOC ma lucana DENTRO.