Nuovo appuntamento con il Sabato della Prevenzione oncologica dell’Asl di Avellino. Screening della mammella e del colon retto il 22 novembre presso il Distretto Sanitario di via degli Imbimbo

Nuovo appuntamento con la Prevenzione oncologica dell’Asl di Avellino. Sabato 22 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino (ingresso Guardia medica), tutte le donne e gli uomini residenti nella provincia di Avellino e di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi a due esami oncologici di estrema importanza: lo screening gratuito della Mammella e del Colon Retto

Gli screening gratuiti dell’Asl di Avellino rientrano nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) – area di intervento “Maggiore copertura degli screening oncologici”, promosso insieme alla Regione Campania e al Ministero della Salute, e confermano l’impegno sul territorio per la promozione dello screening della mammella e del colon retto.

È possibile prenotare telefonando alla Centrale Screening oncologici al numero 0825.292029 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00 oppure presentarsi direttamente sabato mattina presso il distretto sanitario.

Per effettuare i due esami non serve la ricetta del Medico di medicina generale.