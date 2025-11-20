Inps Avellino, iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’Inps rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione sul tema e nel sostegno alle vittime di abusi. Su impulso del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e della Direttrice generale, l’Istituto promuove anche quest’anno una serie di azioni mirate, in sinergia con le altre istituzioni del territorio.

La Sede Provinciale Inps di Avellino partecipa all’iniziativa attraverso esposizioni e materiali informativi destinati all’utenza. A partire da lunedì 24 novembre 2025, nella sala d’ingresso dedicata al Front-End, saranno esposte le locandine tematiche:

“Posto Occupato” , simbolo delle donne la cui vita è stata spezzata dalla violenza;

“25 Novembre – Non sei sola”, messaggio rivolto a chi affronta situazioni di pericolo o maltrattamento.

Contestualmente, sarà distribuita la “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza di genere”, un vademecum pratico che indica procedure, servizi e riferimenti utili per chiedere aiuto e attivare percorsi di protezione.

Nel pomeriggio del 24 novembre, inoltre, le sedi Inps di via Roma 17 e viale Italia verranno illuminate di rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, grazie all’installazione di specifici fari a led.

Con queste iniziative l’Inps di Avellino intende ribadire l’importanza di una rete istituzionale coesa e presente, capace di sostenere e proteggere le donne in situazioni di rischio e di promuovere una cultura di rispetto e consapevolezza.