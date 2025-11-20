Auto storiche in marcia tra Terminio e Laceno: sabato il 1° Circuito ACI Avellino

L’Irpinia si prepara a vivere una giornata dedicata ai motori e alla valorizzazione del territorio con il 1° Circuito ACI Avellino Terminio – Laceno, la manifestazione di regolarità turistica per auto storiche in programma sabato 22 novembre 2025.

Un evento atteso dagli appassionati e fortemente voluto dall’Automobile Club Avellino, guidato dal presidente Stefano Lombardi, che inserisce così anche la provincia irpina nel calendario delle iniziative promosse da ACI Storico.

La kermesse unirà la passione per le quattro ruote d’epoca alla scoperta dei suggestivi paesaggi che abbracciano il massiccio del Terminio e l’altopiano del Laceno, due tra le mete più rappresentative dell’Irpinia. Un percorso che coniuga tradizione, turismo e cultura automobilistica, trasformando l’intera giornata in un vero e proprio viaggio nella storia dei motori.

Il Raduno Sara Assicurazioni

Parte integrante dell’iniziativa sarà il Raduno Sara Assicurazioni, organizzato dagli agenti della compagnia presenti sul territorio provinciale, da anni al fianco dell’ACI nella promozione della sicurezza stradale e della cultura automobilistica.

La gestione tecnico-sportiva dell’evento è affidata al Fiduciario Provinciale ACI Sport Vincenzo Napolillo, garanzia di professionalità e rispetto delle norme federali.

Il programma della manifestazione

Verifiche sportive : dalle 8:30 alle 10:00 presso la sede ACI Avellino (Via F. Fariello)

Partenza prima vettura : ore 11:00, sempre da Via F. Fariello

Arrivo prima vettura : previsto alle 16:15 nello stesso punto

Premiazioni: alle 18:00 presso la sede dell’Automobile Club

Nel corso della giornata equipaggi e visitatori avranno modo di vivere un’esperienza immersiva tra motori, natura e convivialità, riscoprendo il valore storico delle auto d’epoca e il ruolo dell’Irpinia come scenario ideale per eventi di questo tipo.

Un appuntamento per appassionati e famiglie

Patrocinato dalla Provincia di Avellino, il 1° Circuito ACI Avellino si presenta come un evento capace di attrarre non solo collezionisti e amanti delle vetture storiche, ma anche famiglie, curiosi e turisti interessati a trascorrere una giornata all’insegna del fascino automobilistico e delle eccellenze paesaggistiche locali.

L’auspicio degli organizzatori è che questa prima edizione possa diventare un appuntamento fisso e un punto di riferimento regionale, contribuendo alla promozione del territorio e alla diffusione della cultura motoristica.