Lutto Ciarcia, Petracca: “Legato a Michelangelo da una vera amicizia, è un momento di dolore per tutta l’Irpinia”

Avellino – «La morte di Michelangelo Ciarcia mi addolora profondamente. Ero legato a lui da un’autentica amicizia. Michelangelo era un uomo buono e fattivo, pragmatico, il pilastro della sua famiglia, con una grande passione per la politica e una vita spesa al servizio delle istituzioni. È un momento di dolore per l’intera Irpinia».

Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Venticano, già amministratore unico di Alto Calore e imprenditore di successo.

«Esprimo la mia più sentita vicinanza alla sua famiglia – aggiunge Petracca –. Michelangelo è stato un padre dedito, un imprenditore di razza, un sindaco dalle belle intuizioni, un uomo che ha servito le istituzioni con passione e senso di responsabilità. Alla comunità di Venticano, che tanto ha amato, rivolgo il mio sincero cordoglio».

Parole che restituiscono il profilo di una figura profondamente legata al territorio e capace di lasciare un segno duraturo nella vita istituzionale e sociale dell’Irpinia.