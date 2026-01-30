Da oggi i profili social dell’Asl Avellino hanno il badge di verifica Meta

Una spunta blu su Facebook ed Instagram per una maggiore sicurezza, trasparenza e affidabilità per cittadini e istituzioni che seguono le pagine dell’Azienda sanitaria locale

I profili Facebook ed Instagram dell’Asl Avellino conseguono la verifica Meta. Si tratta di un riconoscimento che certifica l’autenticità dei canali digitali dell’Azienda sanitaria locale e rafforza il rapporto di fiducia con i cittadini.

La spunta blu, rilasciata dalla piattaforma Meta a seguito di un processo di validazione dell’identità istituzionale, rappresenta un elemento fondamentale nella comunicazione pubblica in ambito sanitario. In un contesto digitale sempre più esposto al rischio di pagine non ufficiali e disinformazione, la verifica consente agli utenti di identificare immediatamente le fonti affidabili e di accedere a informazioni sanitarie corrette, aggiornate e certificate.

«La presenza sui social network è oggi parte integrante della nostra visione di servizio pubblico – afferma il Management dell’Asl Avellino – La verifica Meta rafforza il nostro impegno per una comunicazione chiara, sicura e trasparente, a tutela dei cittadini e dell’identità istituzionale dell’Azienda»

Per l’Azienda Sanitaria i vantaggi principali della “spunta blu” di Meta si traducono in una maggiore protezione del brand istituzionale, nella mitigazione del rischio di pagine fasulle, in un rafforzamento dei sistemi di sicurezza e prevenzioni di eventuali abusi e, quindi, in una maggiore credibilità e autorevolezza nella comunicazione digitale.

Di converso, gli utenti che atterranno sulle pagine ufficiali dell’Azienda Sanitaria Locale, percepiscono il profilo come fonte affidabile e sono più propensi a commentare, a scrivere e a condividere contenuti autorevoli e, appunto, verificati. E grazie ad un accesso diretto alle fonti di informazione il rapporto di fiducia tra cittadini ed Ente pubblico si rafforza.

L’Asl Avellino, pertanto, invita tutti a seguire esclusivamente i profili social contrassegnati dalla spunta di verifica Meta, per restare informata in modo sicuro su servizi, campagne di prevenzione, avvisi e iniziative sanitarie del territorio.