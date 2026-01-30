Nunziatella in tour, prima tappa in Irpinia. Al liceo Pertini di  Caposele l’attività informativa per l’orientamento del concorso alla Scuola Militare più antica d’Europa

Si è svolta ieri nell’aula magna del polo liceale Sandro Pertini di Caposele la prima attività informativa svolta dall’infoteam della Scuola Militare Nunziatella di Napoli su invito della dirigente Prof. Cinzia Malanga. Alla presentazione diretta dal personale qualificato del prestigioso istituto partenopeo, hanno partecipato gli alunni del biennio dell’indirizzo scientifico ai quali sono state fornite tutte le informazioni utili relative all’iter concorsuale di prossima emissione, su quali siano le attività che gli allievi svolgono durante il triennio liceale nella sede di Napoli e quali sono le opportunità di carriera nelle accademie delle Forze Armate dopo il conseguimento della maturità liceale. Nell’occasione è stato annunciato l’avvio dall’anno scolastico 2025-2026 del nuovo indirizzo di scienze applicate che si affiancherà ai tradizionali indirizzi del liceo classico e liceo scientifico tradizionale. L’attività informativa è stata particolarmente gradita dagli studenti del “Pertini” che hanno partecipato numerosi all’evento.