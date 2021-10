Iniziativa Panchina Europea ad Avellino

Anche Avellino avrà la sua “Panchina Europea”, dipinta con i colori e i simboli dell’UE. L’iniziativa è promossa dalla Gioventù Federalista Europea che ha aderito ad un progetto già sperimentato con successo in diverse città italiane: “ Panchine europee in ogni città”.

“In seguito all’imbrattamento con simboli neonazisti di una panchina europea di Lecco, abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi per ripristinarla e diffondere il progetto in più città possibili. Da qui nasce l’iniziativa che già ci vede attivi in molte realtà d’Italia”, afferma Debora Striani, responsabile del progetto.

“L’iniziativa ha una triplice finalità. Riqualificare e dare colore ad un’area del paese. Portare i simboli dell’Unione europea sul territorio grazie ad un messaggio semplice e immediato, per ricordare che tutti noi siamo cittadini europei. Informare e stimolare la cittadinanza, attraverso l’evento di inaugurazione, su quelle tematiche europee che incidono quotidianamente sul nostro presente e futuro, ma che difficilmente trovano spazio nel dibattito pubblico”. Il progetto va avanti grazie alle donazioni dei cittadini, per questo motivo è importante donare utilizzando il seguente link: https://gofund.me/1399ed99 Con il contributo di tanti, il progetto è già realtà nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino, Lecco, Monza e Brianza , Latina, Trento e Bergamo, ed è in via di diffusione in altrettante province. La realizzazione sarà effettuata in piazza Garibaldi, davanti l‘Istituto Comprensivo Statale: “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” domenica 31 ottobre a partire dalle ore 10.00 e l’inaugurazione ufficiale si terrà domenica pomeriggio , alle 16.30, con la presenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, l’Assessore alle politiche giovanili Stefano Luongo, il segretario regionale della GFE Stefano Vetrano e il segretario del Movimento Federalista Europeo di Avellino Alfonso Maria Gallo. Alfonso Maria Gallo e Stefano Vetrano, rappresentanti GFE/MFE, affermano:

