Tina Piccolo, grande poetessa ritorna a brillare più forte di prima. Scrivendo già tantissime nuove poesie

Tina Piccolo, definita da accademie e associazioni “Ambasciatrice della Poesia Italiana nel Mondo” nota nella sua terra (Pomigliano D’Arco) e nella intera Penisola per le sue innumerevoli iniziative a sfondo sociale e culturale.

Organizzatrice da circa venti anni del Salotto Artistico Culturale e da quasi trenta del “Premio Internazionale Città di Pomigliano D’Arco”, Tina Piccolo è stata un riferimento per l’arte a 360 gradi, dalla poesia innanzitutto che è la sua passione da sempre, alla musica, alla canzone classica e moderna, alla pittura, alla scrittura. Nella vita professionale è stata insegnante e formatrice a scuola dell’infanzia, a contatto con tanti bambini, ma ha sempre amato tutto ciò che è cultura, scrivendo da quando era fanciulla migliaia di poesie, e con l’età della maturità è stata anche attenta critica letteraria e culturale promuovendo scrittori che hanno assunto nel seguito fama anche internazionale.

Tina ha sempre amato però il Salotto Culturale che da lei porta il nome, coadiuvata con affetto alla sua nascita e crescita dal compianto prof. Eugenio Cuniato, anch’egli amante dell’arte. Dal decesso del prof. Cuniato Tina ha continuato con coraggio, anche con l’assistenza preziosa degli amici Cav. Gianni Ianuale, Dora della Corte, Saverio e Imma Gatto il percorso culturale del Salotto, portando sempre nuovi volti del panorama locale e nazionale, e del Premio Internazionale, appuntamento periodico nel quale si sono avvicendati i nomi più popolari del panorama artistico e non solo: oltre a sindaci, deputati, sottosegretari (preziosissima la collaborazione di Luciano Schifone, Michele Caiazzo, Lello Russo, Carmine Sommese), autorità dell’Esercito e dei Carabinieri, fra i premiati possiamo ricordare Liliana De Curtis, Serena Autieri, Leopoldo Mastelloni, Anna Capasso, Paolo Caiazzo, Monica Sarnelli, Valentina Stella, Antonello Rondi, Mario Maglione, Mario Da Vinci, Giacomo Rizzo, Sasà Trapanese, Patrizio Rispo, Antonello Rondi, Pamela Paris, Serena Autieri, Patrizio Oliva, Imma Cerasuolo, Alessandro D’Acquisto, I Fatebenefratelli, Erennio De Vita, Felice Romano, Angelo Mosca, Espedito De Marino, Marcello Colasurdo, Angelo Iannelli, Lucia Oreto, la redazione di “Donne Manager di Napoli” con Carol Limatola, Il M° Peppe Vessicchio, gli attori di “Napoli, asso di cuori”, al premio hanno dato il loro contributo giornalisti del calibro di Ermanno Corsi, Diego Paura, Antonio Sasso, Gianni Mattioli, Alberto Del Grosso, Antonello Perillo, e presentatori come Gabriele Blair, Lino Sacchi e negli ultimi anni attivamente da Giuseppe Nappa, giornalista e ideatore del format tv Occhio all’Artista nonché conduttore TV di programmi musicali, e dal videooperatore e regista Davide Guida, che ha curato sempre i video ufficiali del Salotto.

Anche del ritorno dello storico salotto si sta parlando attraverso numerose riunioni. Al momento si afferma che la poetessa ha ripreso del tutto le sue attività di scrittura, di organizzazione e di riunioni. Quindi per tutte le persone affezionate al salotto possono interagire con la grande poetessa.

