Ecco i possibili eletti in Campania, ad Avellino Rotondi la spunterebbe su Petracca

In Campania si contano 56 parlamentari da eleggere, 38 alla Camera, 18 al Senato. Sono 7 i deputati e 6 i senatori che Avellino contribuirà ad eleggere con le province di Benevento, Caserta e Salerno.

Se Fdi vince ovunque in Italia, a Napoli e in Campania il Movimento 5 Stelle è ancora il più forte e fa praticamente l’en plein dei collegi uninominali. A cominciare dal collegio di Napoli Fuorigrotta dove Sergio Costa (M5S) batte Maria Rosaria Rossi e Luigi Di Maio; più staccata Mara Carfagna di Azione e Italia Viva. Ancora più eclatante la vittoria di Dario Carotenuto (M5S) nel collegio di Napoli San Carlo all’Arena, battuti Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Pecoraro. Fanno il pieno i cinquestelle: a Giugliano vince Antonio Caso, a Casoria Pasqualino Penza e ad Acerra Carmela Auriemma.

Venendo al Collegio Campania due, per quel che concerne il proporzionale il Centrodestra supera il 38 per cento, con Fratelli d’Italia a trainare con 22,4, seguito da Forza Italia che sfiora l’11, quindi la Lega con il 5,4 e i Moderati allo 0,4. Per quel che riguarda l’uninominale Avellino – Benevento vince Giulia Cosenza, candidata del Centrodestra con il 35,5%. A seguire Carlo Iannace, candidato del Centrosinistra, con il 27.2. In terza posizione Maura Sarno del Movimento Cinque Stelle con il 23,8. In tale quadro, però, emerge la grande performance di Iannace nel capoluogo irpino, dove ha prevalso in quasi tutte le sezioni.

In Provincia di Avellino alla Camera, per quel che concerne il proporzionale Campania 2 il Centrodestra raggiunge il 38 per cento, seguito dal Movimento Cinque Stelle al 27.9, quindi dal Centrosinistra al 22,2. All’uninominale di Avellino dovrebbe spuntarla quindi Gianfranco Rotondi, candidato del Centrodestra, che supererebbe il 33 per cento seguito da Maurizio Petracca, candidato del Centrosinistra, che si fermerebbe attorno al 30. In terza posizione il vice Presidente nazionale del Movimento Cinque Stelle, Michele Gubitosa, al 25 per cento. In quarta posizione Stefano Farina per il terzo polo.

Solo a scrutinio ultimato sarà possibile definire la lista degli eletti nel collegio Campania 2 per quel che riguarda il proporzionale. Scontata la rielezione di Michele Gubitosa, capolista per i Cinque Stelle, analogo destino dovrebbe spettare a Piero De Luca, capolista del Pd. Per il resto occorrerà attendere ancora qualche ora.