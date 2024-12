BAIANO: NEVE IN ARRIVO SULL’A16, AVVISO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Campania sotto l’allerta neve: sul sito di Autostrade per l’Italia è stata pubblicata una nota riguardante la possibile presenza di neve sulle autostrade della regione, in particolare sulla A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Candela.

La nota avverte che una perturbazione proveniente da nord, accompagnata da aria fredda di origine artica, sta attraversando l’Italia, portando con sé un abbassamento delle temperature e il rischio di nevicate.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se equipaggiati con pneumatici invernali o catene da neve a bordo. Queste ultime, in caso di necessità, dovranno essere montate esclusivamente in aree di servizio, aree di parcheggio o piazzole di sosta.

Inoltre, si sottolinea l’importanza di informarsi sulle condizioni meteorologiche e di viabilità prima di partire, per garantire un viaggio sicuro e senza imprevisti.

L’invito è rivolto soprattutto ai viaggiatori che percorreranno l’A16, dove le condizioni climatiche potrebbero rendere il transito più complesso nei prossimi giorni.

Si raccomanda prudenza e attenzione a tutti coloro che si metteranno in strada.