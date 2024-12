BAIANO. Modifica alla Viabilità a Natale per la “Festa del Maio 2024”

Il 25 dicembre 2024, in occasione della tradizionale “Festa del Maio”, il Comune di Baiano ha disposto importanti modifiche alla viabilità nel centro urbano per garantire la sicurezza del corteo e delle operazioni connesse all’evento. Ecco i dettagli delle disposizioni previste.

Divieti di transito e sosta

Durante la manifestazione, dalle ore 07:00 alle 14:00, o comunque fino al termine del passaggio del corteo, saranno istituiti divieti di transito e di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, nelle seguenti vie:

– Via Roma- Via Garibaldi -Via Libertà -Via Calabricita – Via Malta (fino all’intersezione con la SS 7 Bis).

Oltre a queste restrizioni, saranno effettuati interventi sul senso di marcia:

-Via Scotellaro subirà un’inversione del senso di marcia, con accesso consentito dalla SS 7 Bis.

– Sarà posizionata apposita segnaletica per indicare percorsi alternativi verso Avellino e Napoli.

Prolungamento dei divieti fino alle 19:00

Le restrizioni si estenderanno fino alle ore 19:00 nelle seguenti aree per consentire la bonifica, la pulizia e il ripristino della viabilità:

– Piazzale antistante la Chiesa di Santo Stefano- Via Leonardo.

Accessi limitati dalle abitazioni e attività commerciali

Durante il passaggio del corteo sulla SS 7 Bis, sarà vietato l’accesso veicolare dalle abitazioni private, dagli esercizi commerciali e dalle strade che intersecano questa arteria. Il divieto sarà valido solo per il tempo necessario al transito del corteo.

Saranno esclusi dalle suddette limitazioni: – Veicoli di soccorso (ambulanza, polizia, vigili del fuoco) – Mezzi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione.

Segnaletica temporanea

L’Ufficio Tecnico Comunale si occuperà di installare la segnaletica necessaria, in conformità al Codice della Strada, con apposizione dei segnali di divieto di sosta almeno *48 ore prima* dell’entrata in vigore delle disposizioni. La rimozione della segnaletica temporanea e il ripristino della normale viabilità saranno effettuati al termine della manifestazione.

La “Festa del Maio” rappresenta un appuntamento storico e culturale molto sentito dalla comunità. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alle modifiche della viabilità e a collaborare per la buona riuscita dell’evento.