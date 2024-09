AVELLINO. Workshop formativo: Introduzione alle Arti e al Teatro in ambito educativo e sociale

Ad Avellino presso Limina Teatro, il primo workshop formativo in campo artistico valevole anche come aggiornamento docenti.

Limina Teatro rinnova l’appuntamento con i workshop in collaborazione con l’Istituto Teatrale Europeo (Roma)- Ente Accreditato MIUR per la formazione DM 170/2016 .

Il workshop “Introduzione alle Arti e al Teatro in ambito educativo e sociale”

condotto da Saida Volpe (Arte Teatro Terapista, pedagogista, maestra ed insegnante) si terrà il il 5 e 6 ottobre 2024, dalle ore 10.00 alle 17.00 presso la sala di Limina Teatro in Via Sant’ Antonio Abate 1/C-Avellino

Rivolto a: docenti di ogni ordine e grado, formatori, educatori, arte terapisti

L’Arte può essere un “forte” e funzionale mediatore per chi opera e lavora in ambienti educativi e/o sociali. L’Arte porta in sé la capacità di “assottigliare” le barriere comunicative e di facilitare la comunicazione e la manifestazione delle proprie emozioni. L’utilizzo delle Arti Espressive in ambito educativo, sociale e quindi anche in classe, favorisce la relazione, la comunicazione e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi. Nelle Arti Espressive rientrano oltre all’arte plastico figurativa anche la scrittura creativa, la narrazione (story telling), la musica, il movimento… e ovviamente il Teatro. Il teatro è quella forma d’arte che racchiude e ingloba in sé tutte le arti. È per questo che il teatro ha una valenza terapeutica* intrinseca. Il corso introduttivo è indirizzato a tutti coloro che amano le arti, che credono che esse possano essere un valido “compagno” in classe per facilitare l’acquisizione di competenze, come prevenzione all’abbandono scolastico, alla prevenzione del bullismo, come facilitatore per l’inclusione, rinforzo positivo ecce cc; a chi lavora come educatore, come conduttore di gruppi e che vuole approfondire la conoscenza delle Arti Terapie Espressive e delle Teatro Terapie e i loro diversi ambiti di utilizzo e finalità. Il corso è anche propedeutico al corso di Alta Formazione in O.S.A.T.E. (Orientamento Sociale nell’Arte Teatrale e delle arti terapie Espressive).

Nelle due giornate di formazione, attraverso attività pratiche ed esperienziali, si introdurranno le diverse tecniche e i metodi di teatro terapia e di teatro educativo e sociale soffermandosi sugli ambiti di intervento, similitudini e differenze. Si faranno esperienze con le diverse Arti Espressive e il loro utilizzo come mediatori artistici in ambito educativo e “terapeutico” nell’accezione di “Stare Bene” e “prendersi cura di sé e dell’altro”.