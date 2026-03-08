Napoli, vende le borse della fidanzata a un negozio vintage: 28enne denunciato

Una ragazza di 27 anni ha scoperto che alcune delle sue borse erano state messe in vendita in un negozio vintage online. È accaduto a Napoli, dove la giovane, navigando su Instagram, ha riconosciuto sul profilo di un negozio specializzato nella rivendita di articoli usati alcune borse che appartenevano a lei.

Insospettita, ha controllato nel proprio armadio accorgendosi che quegli accessori erano effettivamente spariti. Il primo sospetto è ricaduto sul fidanzato, un 28enne. Insieme ai familiari la ragazza si è quindi recata direttamente nel negozio, dove ha scoperto che le borse erano state consegnate a metà febbraio.

Per la vendita degli oggetti era stata lasciata come documento una carta d’identità intestata proprio al 28enne. Il negozio, completamente ignaro del furto, aveva acquistato le borse pagando circa quattromila euro.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda, escludendo qualsiasi responsabilità dei commercianti. Gli accessori sono stati sequestrati e il 28enne è stato denunciato.