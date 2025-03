Avellino: Prosciolto dall’accusa di Violenza Sessuale Aggravata l’uomo difeso dagli Avvocati Guerriero e Colarusso

Avellino — Un uomo di Avellino, accusato di violenza sessuale aggravata dal legame di ex coniuge della presunta vittima, è stato prosciolto dal giudice dell’udienza preliminare perché il fatto non sussiste. L’imputato, assistito dagli avvocati Federico Guerriero e Sofia Colarusso, ha ottenuto una sentenza di non luogo a procedere, nonostante la Procura della Repubblica avesse chiesto il rinvio a giudizio.

La difesa ha evidenziato la manifesta inidoneità degli elementi raccolti durante le indagini preliminari, sottolineando la contraddittorietà e l’insufficienza del quadro probatorio, oltre all’inesistenza della condotta contestata. Gli avvocati hanno inoltre prodotto documentazione che ha fatto emergere un quadro relazionale e familiare differente rispetto a quello prospettato dall’accusa, confermando l’assenza di qualsiasi forma di violenza nei confronti della donna.

Con questa sentenza, il giudice ha accolto integralmente le conclusioni della difesa, scagionando l’uomo da ogni accusa.