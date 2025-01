Avellino, Esposito (M.I.D.): “Marciapiedi di Via Sottotenente Gaetano Corrado ancora fatiscenti, urge intervento immediato”

Ancora sulla questione dei marciapiedi di Via Sottotenente Gaetano Corrado una denuncia di Giovanni Esposito tra i residenti con Difficoltà motorie, anziani e persone con disabilità.

Tra i tanti marciapiedi segnalati a margine già dell’ultimo tavolo tecnico tra il M.I.D. e il Comune di Avellino vi erano anche i marciapiedi di Via Sottotenente Gaetano Corrado, una delle traverse di Via Francesco Guarini ad Avellino, da anni mai rimodernati e rifatti e che creano problemi oltre che difficoltà alla mobilità di chi come me vive una disabilità, ancora una volta si sollecita un immediato intervento per rifacimento del suolo ormai obsoleto, usurato, sdrucciolevole e con presenza di buche da parte del Comune.

Proprio qualche settimana fa dopo aver parcheggiato la mia auto sono accidentalmente caduto e scivolato mentre rientravo a casa percorrendo il tratto con le mie stampelle, riportando una sospetta lesione tendinea bicipite brachiale con una prognosi di sette giorni riscontrata in pronto soccorso.

I marciapiedi in questione sono quelli a chiarezza di informazione di fronte l’attività commerciale di Grafica E Stampa presente sulla zona fino al marciapiede dove vi è proprio il mio e un altro stallo di sosta riservato che termina con l’intersezione di Via Guarini lato sinistro della strada marciando nel senso di marcia.

Siamo al secondo appello sulla questione, non avendo trovato risposte o risoluzioni al primo, il Comune di Avellino intervenga nell’immediato, le foto che allego sono state anche inviate all’assessorato ai lavori pubblici.